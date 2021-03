Campeonato Carioca inova e faz transmissão ao vivo de jogos em site de apostas

20/03/2021 | 06:40



Além de sintonizar o rádio, ligar a TV ou procurar o pay-per-view, quem segue o Campeonato Carioca tem agora uma opção diferente para acompanhar os jogos. A partir deste ano, as partidas também são transmitidas ao vivo em sites e aplicativos de apostas. A ideia surge para possibilitar que dentro da mesma plataforma o torcedor possa ver os lances e fazer os palpites sobre os favoritos.

O formato é inédito no Brasil foi colocado em prática após um acordo selado entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a empresa de dados Sportradar. A ação foi coordenada pela empresa de marketing esportivo Sportsview, contratada para ajudar a desenvolver novos formatos de transmissão. Nesta edição, o Estadual é transmitido na TV aberta pela Record, no pay-per-view, por aplicativo, TVs dos clubes e, agora, também no site de apostas.

"Já povoava no nosso desejo o fato de expandir ainda mais as fronteiras para abraçar mais amantes do futebol do Rio. Com a rescisão unilateral pela TV Globo (ano passado) do contrato que vigorava até 2024, rompemos com o modelo tradicional ao ampliar as plataformas", disse ao Estadão o diretor de marketing da Ferj, Leonardo Ferraz. "Obviamente que rupturas de modelo provocam dificuldade e ensinamento inicialmente. Cremos que este primeiro ano seja o pontapé de uma nova era", acrescentou.

Desde dezembro de 2018 se tornou lícita no Brasil a atividade de apostas esportivas de cotas fixas, aquelas nas quais fica definido, no momento da aposta, quanto se vai ganhar em caso de acerto. Essa decisão abriu o mercado para os sites que atuam com palpites esportivos. Porém, um cuidado em especial nessa parceria entre o Campeonato Carioca e o Sportradar é justamente garantir a lisura de todo o processo.

"Nosso parceiro responsável pelo processo de integridade é a Sportsradar, uma empresa de atuação global que utiliza um sistema próprio de detecção de fraude. É um monitoramento sofisticado, utilizando inteligência artificial no cruzamento de uma série de dados para análise de movimentações suspeitas relacionadas às apostas", disse o executivo da Sportsview, Marcelo de Campos Pinto.

Dentro do site, o internauta acompanha o jogo com a mesma narração ofertada pelo pay-per-view. A agência de marketing responsável pela ideia afirma que o intuito é reposicionar o Campeonato Carioca com um novo status no mercado e conseguir ofertar o mesmo padrão existente na Europa, Estados Unidos e Ásia, locais em que a exibição de eventos esportivos em sites de apostas é bem comum.

"Precisamos colocar o produto à disposição do consumidor no momento e na forma que ele desejar. Essa é a tendência mundial. Por isso o Cariocão está disponível em várias plataformas: TV, smartphone, tablet, desktop e agora também nas casas de apostas no exterior. As plataformas de apostas são mais um elemento desta estratégia de transformar a competição em uma plataforma de comunicação inovadora, ampla e inclusiva", afirmou o executivo da Sportsview.

REGULAMENTAÇÃO

Embora os sites de apostas sejam lícitos no Brasil, o assunto ainda não tem uma regulamentação específica no País. O advogado especialista em direito desportivo e sócio do Corrêa da Veiga Advogados, Luciano Andrade Pinheiro, afirmou que essa espécie de vácuo na legislação até atrapalha o crescimento do setor e faz o governo deixar de arrecadar com possíveis tributos.

"O mercado está aquecido no Brasil e a tendência com a regulamentação é isso aumentar, porque além das já existentes casas online, teremos em um futuro breve casas de apostas físicas, funcionando em qualquer lugar. Os brasileiros apostam nos sites que estão sediados fora do País, o que é muito ruim para o governo, que deixa de arrecadar", disse o advogado.

Para o especialista, apesar de o formato ser novo, a exibição de jogos em sites de apostas não deveria ser vista com desconfiança. "Não existe relação entre as transmissões dos jogos em sites de aposta e manipulação de resultados. O streaming dentro das casas de apostas é só um meio de atrair público para elas. É bom lembrar que a casa de apostas é uma vítima da manipulação de resultados, porque quem manipula é o apostador para lesar essas empresas", explicou.