Kim Kardashian afirma ter comprado fraldas para fazer exame de sete horas para se tornar advogada

19/03/2021 | 11:11



Kim Kardashian fez uma revelação inusitada durante a estreia da última temporada de Keeping Up With The Kardashians que aconteceu na última quinta-feira, dia 18, nos Estados Unidos.

O episódio mostrou parte da jornada que Kim tem enfrentado para conseguir se tornar advogada. Ela apareceu se preparando para fazer o exame chamado baby bar, enquanto estava em quarentena em casa, após estudar durante um ano.

O teste dura cerca de sete horas e não se pode nem mesmo levantar para ir ao banheiro no meio da prova. Por causa disso, Kim resolveu comprar fraldas para adultos caso tivesse vontade de fazer xixi durante a prova.

- Estou nervosa de precisar fazer xixi, então literalmente comprei fraldas... Eu não tive que usar uma, mas eles te reprovam se você se levantar, então eu pensei vou fazer xixi na minha cadeira. Eu não me importo.

No Twitter, Kim explicou que o teste foi o primeiro em um longo tempo e que estava realmente ansiosa e que passou cerca de dez horas por dia estudando para poder realizar a prova.

Em meio ao momento sério no episódio, Kim também foi criticada por ostentar nas redes sociais ao divulgar uma foto mostrando os grillz de opala e diamante usados por ela nos dentes.

Na caixa de comentários, diversos internautas criticaram que ela estaria desperdiçando dinheiro enquanto pessoas estão desempregadas e com fome.