Game Boy Advance completa 20 anos: relembre jogos mais bem avaliados

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/03/2021 | 10:48



Game Boy Advance chegou ao mercado japonês em 21 de março de 2001. O videogame portátil foi o sucessor do Game Boy Color e fez muito sucesso entre a garotada. Tanto é que vendeu mais de 81 milhões de unidades, assim, se consagrando como o 9º console mais comercializado no mundo, segundo o site VGChartz, que monitora as vendas de jogos eletrônicos e aparelhos ao redor do globo.

Como o Game Boy Advance completa 20 anos no próximo domingo (21), o 33Giga resolveu relembrar os títulos mais bem avaliados do videogame. A lista traz apenas os jogos lançados originalmente para o console, descartando remakes. As notas, por sua vez, foram baseadas no Metacritic, portal que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas.

Terceiro game de corrida da série Mario Kart e o primeiro a ser lançado para um console portátil. Aqui, cada jogador tem que escolher entre oito personagens para pilotar os carrinhos em diferentes pistas. É possível usar os tradicionais itens de trapaça para vencer a prova.

2. Advance Wars – Nota 9,2

Neste jogo de estratégia militar, o objetivo é destruir o exército inimigo. São duas formas de atingir a meta: detonando toda a frota ou conquistando o quartel-general. Vale destacar que o título só chegou aos Estados Unidos em 2005, pois a data de estreia estava marcada próxima aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

3. Metroid Fusion – Nota 9,2

É o quarto título da série Metroid e o primeiro lançado para Game Boy Advance, sendo sequência direta de Super Metroid (1994). Nele, o usuário precisa eliminar o Parasita X. E, assim como nos outros jogos da franquia, a caçadora de recompensas Samus Aran é a personagem principal nessa missão.

Em 2035, o Conde Drácula está morto. Mas o jovem Soma Cruz acaba absorvendo os poderes do vampiro e deve batalhar contra aqueles que querem roubá-los de si. Castlevania: Aria of Sorrow é o terceiro game da franquia lançado para o console portátil.

5. Golden Sun – Nota 9,1

Neste jogo no estilo RPG, o usuário controla uma equipe formada por quatro personagens, sendo que cada um domina um elemento: fogo, água, ar ou terra. O objetivo é estabelecer a paz no mundo, uma vez que forças das trevas estão tentando dominar a arte da alquimia e eliminar a raça humana.

É o primeiro título da franquia feito para Game Boy Advance. A história se passa em 1830, quando Carmilla, a serva mais fiel do Conde Drácula, consegue trazer o mestre de volta a vida. Agora, Nathan Graves e seu rival Hugh Baldwin se unem para tentar derrotar o vampiro.

Um RPG divertido e repleto de ação. Aqui, os irmãos Mario e Luigi têm de se aventurar para além do Mushroom Kingdom para recuperar a voz da Princesa Peach, que foi roubada por uma bruxa má. E eles vão contar com a ajuda de um inesperado aliado: Bowser.

Link embarca em mais uma aventura. Dessa vez, ele estará acompanhado de Ezlo, um mago Minish que ficou preso à forma de chapéu após ser traído por seu aprendiz. Ele tem a habilidade de se reduzir a dimensões microscópicas e vai ajudar o herói a atravessar os locais mais improváveis.

Sequência de Advance Wars, este game tem a mesma proposta do seu antecessor: destruir o exército inimigo. Para isso, é possível jogar com diferentes comandantes, sendo que cada um tem habilidades únicas e poderes especiais que podem mudar o rumo de uma batalha.

Wario decidiu abrir uma desenvolvedora de videogames e vai contar com a ajuda de amigos para administrá-la. A cada novo companheiro convocado, o usuário deve enfrentar uma série de minigames com tempo limite de pouco mais de 5 segundos. Eles vão ficando mais difíceis até chegar ao chefão da fase.