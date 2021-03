Bruno Soares desperdiça chance e é eliminado da chave de duplas em Acapulco

19/03/2021 | 08:15



O tênis brasileiro não tem mais representantes na luta pelo título da chave de duplas do ATP 500 de Acapulco, disputado em quadras rápidas no México. Na noite de quinta-feira, o mineiro Bruno Soares e o gaúcho Marcelo Demoliner, com seus parceiros, foram eliminados na fase de quartas de final com derrotas no decisivo match-tie-break.

Cabeças de chave número 2 do torneio, Soares e o britânico Jamie Murray encontraram muita resistência dos irmãos britânicos Ken Skupski e Neal Skupski e caíram por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 3/6 e 12 a 10 no match tie-break. Na parcial decisiva, o brasileiro e o escocês salvaram três match-points seguidos a partir do 9/6 e ainda tiveram uma chance de fechar a partida, porém no serviço adversário, e acabaram depois batidos por 12 a 10.

Já Demoliner jogou ao lado do mexicano Santiago González e os dois até conseguiram surpreender a forte parceria formada pelo americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, finalistas do Aberto da Austrália deste ano. A parceria do brasileiro fez 6/4 no primeiro set, perdeu depois por 6/3 e no match-tiebreak permitiu vantagem precoce dos cabeças 4 e caíram por 10 a 7.

Na chave de simples, os dois maiores favoritos ao título avançaram às semifinais. Primeiro pré-classificado, o grego Stefanos Tsitsipas elevou o nível quando foi necessário e eliminou o canadense Felix Auger-Aliassime, adversário desde os tempos de juvenil, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. Agora vai encarar o italiano Lorenzo Musetti, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Cabeça 2, o alemão Alexander Zverev nem precisou entrar em quadra para garantir um lugar na semifinal. Ele foi beneficiado pela desistência do norueguês Casper Ruud, que se retirou do torneio por lesão no punho direito. Seu rival será o compatriota Dominik Koepfer, que ganhou do britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.