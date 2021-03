Maisa Silva diz que não colocaria silicone e rebate críticas sobre seu próprio corpo: Cobrança insana

18/03/2021 | 10:11



Maisa Silva usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 17, para rebater os seguidores e desabafar sobre as críticas que tem recebido sobre seu corpo.

Para um internauta que disse que ela deveria colocar silicone, Maisa foi direta:

- Eu uso 42D, para que eu ia querer colocar silicone? Única coisa que eu tenho que querer fazer é tirar porque eu tenho muito peito, disse.

A apresentadora, de 18 anos de idade, ainda respondeu sobre a forma como gasta seu dinheiro:

- Você não iria querer gastar o dinheiro viajando, investindo, que são coisas que eu faço e que são muito mais legais? E terceiro você ia querer mudar o que, se fosse eu? Porque juro, está tudo tão no lugar, tão ok. E não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que mudar minha estética ou quem sou. Só porque algumas pessoas que têm dinheiro fazem isso. Nem todo mundo tem os mesmos planos os mesmo sonhos e é isso, eu fico meio assustado que isso esteja se tornando cada vez mais normal. Se eu quiser mudar tem que ser por mim e não por vocês.

Ela ainda desabafou sobre o fato de seu corpo nunca estar bom para ninguém:

- Eu já recebi vários comentários no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando que parecia que eu não estava comendo, que estou muito magra. Gente, nunca está bom para ninguém, né? Está super de boa, mas ninguém pensa que esses comentários poderiam ser gatilhos para mim e que podem ser para outras pessoas. Mesmo eu sendo padrão, isso que é o mais absurdo. Eu realmente não sei o que as pessoas esperam. Fico muito preocupada real com meus seguidores novinhos lendo coisas do tipo e ainda mais de a cobrança estar cada vez mais insana . É só uma reflexão para a gente tomar cuidado com o que a gente comenta, porque nunca se sabe o que a pessoa está passando. E as outras pessoas lendo os comentários também vão ser afetadas.