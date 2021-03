Mariana Goldfarb posa com Grazi Massafera e famosos reagem

18/03/2021 | 09:10



Não é porque um relacionamento acabou que a amizade precisa também se encerrar! Alguns famosos mantém os bons laços de amizade não só com ex companheiros, mas também com o ex de seu atual e vice-versa. Quer um exemplo? Mariana Goldfarb e Grazi Massafera se dão bem apesar de manterem o mesmo ex: o galã Cauã Reymond!

Após serem flagradas juntinhas na mesma academia, a atual companheira do ator compartilhou foto ao lado da amiga e atual de Caio Castro.

Na legenda, apenas compartilhou um emoji de flor e borboletas. Grazi aproveitou e escreveu: Oiii. Que lindas!

O clique surgiu em meio aos boatos de que Mari e Cauã teriam superado uma crise no casamento e estariam planejando terem um filho juntos. O ator não comentou no clique, mas diversos famosos mandaram elogios às duas e Rafa Brites mandou o recado sobre a amizade delas: Juntas somos mais fortes!, disse.