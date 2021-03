Yudi Tamashiro chora ao entrar em casa e não ver os pais

18/03/2021 | 09:10



Como você viu, Yudi Tamashiro foi até as suas redes sociais comentar com seus fãs e seguidores que os seus pais e sua irmã testaram positivo para o novo coronavírus, e que durante uma madrugada o pai do apresentador acabou sofrendo um infarto no hospital.

Agora na noite da última quarta-feira, dia 17, o apresentador voltou para as redes sociais e visivelmente emocionado fez um vídeo falando sobre os familiares e a sensação de entrar na casa dos pais sem eles estarem ali dentro.

- É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha mãe não estão na sala assistindo a novela deles. Está uma loucura para todos. Esse vírus não é brincadeira! Eu, mesmo estando sozinho, estou sendo forte.

Yudi contou também que sua mãe sentiu falta de ar e os médicos acabaram recomendado a internação dela, lembrando que o pai dele já está internado porque teve um infarto e que os rins dele acabaram dando um susto também, mas melhoraram.

- Levei minha mãe no hospital também, ela estava com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular. Aí me bateu mais desespero ainda. Fiz a correria, levei em um hospital público e consegui.