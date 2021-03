Nasceu! Camilla Camargo dá à luz Julia e revela que logo mostrará o rostinho da caçula

18/03/2021 | 08:10



Camilla Camargo apareceu nas redes sociais na última quarta-feira, dia 17, para atualizar os seus fãs e seguidores que a sua filha caçula, Julia, veio ao mundo. Isso mesmo, a filha de Zezé Di Camargo fez um post super emocionante nas redes sociais dizendo que pequena veio ao mundo com 3,360 quilos e com 49 centímetros.

Nasceu! Nossa Julia, tão esperada, tão amada, nasceu de parto normal, As 14:55h pesando 3,360 kg e 49 cm, cheia de saúde e sobrando amor amor e amor. Quando a gente acha que não tem como amar mais Deus mostra como o amor não tem limites e como o coração de mãe é gigantesco. Filha esperei a vida toda por você, e te ter nos meus braços é alimento pra minha alma e aconchego pro meu coração . Obrigada por me ensinar que sempre serei capaz de amar mais mais e mais. Leonardo, você é sem dúvidas o maior parceiro da minha vida, meu amor, o melhor pai. Obrigada por viver mais esse momento inesquecível comigo. Nossa família está completa ... te amo!

Não demorou nada para os seguidores de Camilla Camargo fossem encher a publicação com muitas palavras positivas e até os pais dela, Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, apareceram nos comentários.

Já chorei, cantei, orei e agradeci muito a Deus por mais esse presente. É muito amor, viu!!!, comentou o cantor.

Parabéns, minha filha! Agora eu não vejo a hora de conhecer minha princesinha. Amo vocês e estou com muita saudade, revelou Zilu.

Além disso, a influenciadora compartilhou com os fãs por meio dos Stories para falar sobre a chegada de Julia e ainda prometeu para os seguidores que logo mostra o rostinho da princesa.

- Meus amores, passando por aqui só para dizer que está tudo bem. Estamos muito bem. Amanhã venho com mais novidades para contar como foi. Em breve mostro o rostinho da Julia. Mamãe exausta, mas muito feliz. Estou virada. Comecei com as primeiras contrações ontem à noite, e passamos a madrugada aqui.