Sthefany Brito ficou arrasada com a barriga no pós-parto

17/03/2021 | 12:10



Sthefany Brito foi até as suas redes sociais desabafar sobre a sua barriga do pós-parto e contou que ficou extremamente triste e arrasada ao perceber que seu abdome estava demorando muito para voltar ao normal.

Confesso que no início fiquei neurótica com a barriga. Desesperada mesmo! Via tanta gente com a barriga lisinha no pós-parto que fiquei arrasada quando vi que a minha continuava parecendo de grávida.

E apesar do susto, a atriz comentou que o tempo foi ótimo para ela ir aos poucos fazendo as pazes novamente com o seu corpo.

Depois que o Enrico nasceu, nasceu junto - não da noite para o dia - uma empatia por mim mesma. Pelo meu corpo principalmente. Ainda tem 6 quilos aqui para perder, mas sem a neurose de antes. Da mesma maneira que cresceu, ela tem diminuído.