Zilu Camargo foi pedida em namoro logo no primeiro encontro

16/03/2021 | 10:10



Parece que a fila andou na vida amorosa de Zilu Camargo. Em uma entrevista para um podcast americano e em seu canal oficial no YouTube, a empresária fez questão de revelar que foi pedida em namoro logo no primeiro encontro por Antônio Casagrande.

Isso mesmo, Zilu está apaixonadíssima e animada com o novo relacionamento. No vídeo e para o podcast, a ex-esposa de Zezé Di Camargo contou como que ela e Antônio se conheceram.

- Eu estava hospedada na casa da minha amiga, Daniele, e eu estava na escada. Era noite e ela colocou para eu falar no Skype com um amigo e eu nem sabia quem era. Ele apareceu e aí falou que era muito meu fã e que era louco para me conhecer. Todo mundo que estava no apartamento começou a dar risada, eu falei: calma e levei a conversa na brincadeira. No final do bate-papo, ele me chamou para passar uma tarde no trabalho dele para comer um pão de queijo. A loja dele é de comida brasileira. Lógico que não fui!

Em seguida, Zilu Camargo revelou que o pedido de namoro foi feito durante a pandemia em Miami, nos Estados Unidos.

Mas, dias depois da conversa, eu já tinha me esquecido, a Dani me levou lá na loja dele. Espertinha! Vi vários pratos e falei que adorava arroz de polvo. Ele disse que sabia fazer um maravilhoso jantar, me convidou para ir na casa dele e eu fui. Chegando lá, jantamos, conversamos, tomamos vinho e aí ele me pediu em namoro. Nessa altura da vida, quando eu ia imaginar alguém me pedindo em namoro? Aceitei!

Esperamos que ela seja muito feliz nessa nova fase!