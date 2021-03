Cachorrão mira três reforços e prestigia Renato Peixe

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/03/2021 | 00:01



O EC São Bernardo colecionou quatro insucessos em seu regresso à Série A-2 do Campeonato Paulista. De volta à competição após 32 anos, o Cachorrão acabou derrotado por Oeste, Água Santa, XV de Piracicaba e São Bernardo FC, condição que o mantém na última colocação da classificação. Porém, o presidente Felipinho Cheidde garantiu ontem ao Diário que o técnico Renato Peixe não tem o cargo ameaçado e, além disso, a diretoria vem buscando reforços para dar ainda mais qualidade ao elenco alvinegro.

“Peixe goza de nossa confiança e respeito”, resumiu o presidente, que revelou as negociações com peças para chegada imediata ao grupo. “Desde a semana passada estamos de olho em três reforços de peso e, muito provavelmente, virão de outros Estados. Os quais a gente julga importantes para incrementar o plantel”, explicou.

Na visão do dirigente, a tabela acabou colocando diante do EC São Bernardo os principais times do torneio. “Imaginávamos que as quatro primeiras rodadas seriam, na teoria, as mais difíceis. E, na prática, mostrou-se assim. Mas não imaginávamos quatro derrotas, em hipótese alguma. Este cenário não passava na nossa cabeça. Exceção feita ao (São Bernardo) FC, os outros clubes somaram quatro vitórias. Acredito que poucos times vão tirar pontos deles. Tivemos a infelicidade de pegá-los escalonados imediatamente.”

Independentemente disso, Felipinho Cheidde crê na recuperação do Cachorrão. “Vislumbro reação nas próximas 11 rodadas. Os times aparentemente são mais equilibrados. Temos de trabalhar emocionalmente. Vejo o time preparado para a disputa, logicamente abalado por quatro derrotas. Vamos reverter este quadro”, concluiu o dirigente.