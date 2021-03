Santo André amarga derrota e Bragantino recupera liderança

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



15/03/2021



O RB Bragantino somou mais três pontos ao vencer a equipe do Santo André, por 2 a 1, no Nabizão, Nabi Abi Chedid, na noite de ontem. Com a vitória, o<CF50> Massa Bruta</CF> chega aos oito pontos e retoma para a liderança do grupo C – que tem Palmeiras, Ituano e Novorizontino. O Ramalhão, por sua vez, é o vice-líder do grupo A, com cinco pontos.



O Bragantino abriu o placar nos dois primeiros minutos de bola rolando, pelos pés de Claudinho. Na etapa final, o Braga repetiu a pressão e ampliou com Ytalo. Como placar desfavorável, 2 a 0, porém com o time jogando mais tranquilo, o Ramalhão caçou sua chance e marcou aos 26 minutos com Fernandinho.



Mesmo perdendo, o time do Santo André lutou até o fim e cavou chance nos acréscimos. Após escanteio, Minho chutou e Luan Cândido conseguiu salvar. A bola caiu nos pés de Bruno Santos, que pegou firme e Júlio César fez milagre.



Apesar da vitória do BRaga, a disputa foi bastante coerente: enquanto o Massa Bruta somou 15 chutes a gol, o Ramalhão não ficou tão atrás, com 13 tentativas.



O time do Grande ABC enfrenta o São Bento no próximo domingo, às 11h, no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Já o Braga encara o Inter de Limeira na próxima segunda-feira (22), às 19h, pelo Paulistão. Mas antes, na quarta-feira, o Massa Bruta joga pela Copa do Brasil, às 19h15.