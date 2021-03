12/03/2021 | 09:45



O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, planeja visitar o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington na primeira quinzena de abril, segundo um porta-voz do governo japonês. Se confirmada, será a primeira visita oficial de um líder estrangeiro à Casa Branca desde que Biden tomou posse, no dia 20 de janeiro. A data exata da viagem de Suga aos EUA ainda será definida, afirmou o porta-voz. Na manhã desta sexta-feira, 12, Biden deverá fazer uma reunião virtual com Suga e os primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Scott Morrison. Fonte: Dow Jones Newswires.