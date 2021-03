Solange Couto posa de biquíni e arrasa corações

09/03/2021 | 09:10



Algumas famosas já passaram dos 60 anos de idade, mas não deixam os números influenciarem parte de sua autoestima porque continuam mostrando que ainda têm muita beleza para dar e vender! Esse é o caso, por exemplo, de Solange Couto, que para celebrar o Dia Internacional da Mulher postou uma foto de biquíni e encantou a web.

Na legenda do clique, ela escreveu:

Feliz dia das MULHERES. Toda a mulher é única na sua esseÌ?ncia, especial no seu conjunto e naturalmente bela. E beleza de mulher é igual a aurora que todo o dia desperta o mundo em sussurro, e como o ocaso que o adormece. Beleza de mulher é sublime e rara, é recheio de amor, de carinho. É um conjunto de formas, de curvas e contracurvas onde, com tinta vermelha de paixaÌ?o, se escreve o conto da criaçaÌ?o. Beleza de mulher é arte, é poesia, saÌ?o todas as notas da mais bela melodia, saÌ?o encantos de mistério e loucura onde se guarda a origem da vida. Beleza de mulher é igual aÌ? própria vida, cheia de mistério, de aventura, perigo e seduçaÌ?o. Parabéns pra nós MULHERES !.

A atriz nasceu em 1956 e tem saúde para dar e vender.