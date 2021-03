Príncipe Charles e William (foto) estariam tristes após entrevista de Harry e Meghan

08/03/2021 | 16:11



A famosa entrevista de duas horas de príncipe Harry e Meghan Markle finalmente foi ao ar, e desde então, tem sido um dos assuntos mais comentados ao redor do mundo. De frente com Oprah Winfrey, o casal abriu o coração e contou em detalhes todos os pontos que os levaram a deixar a família real, deixando sua relação com a realeza ainda mais estremecida.

Segundo fontes do Mirror, príncipe Charles e príncipe William, pai e irmão de Harry, estariam imensamente tristes com a situação. De acordo com a dupla, Harry deveria tê-los procurado antes de quebrar a privacidade de sua família em um talk show.

Há o sentimento de que poderia ter havido uma maneira melhor de resolver as questões, unindo-se ao em vez de tomar uma decisão nuclear [dar a entrevista] que resultou em tudo sendo discutido tão publicamente e sem motivo.

Outra fonte revelou que a família real acredita que o casal tenha exagerado em alguns pontos.

A família sente que Meghan e Harry receberam muito apoio, mas é claro que serão levantadas questões sobre o que mais poderia ter sido feito para suavizar a transição para eles. Grande parte do sentimento é que Harry não necessariamente explicou a ela que era uma maratona e não uma corrida, antes que os dois se deixassem levar por pensar que todos estavam contra eles.

Ainda de acordo com a fonte do palácio, os membros da realeza acreditam em uma reconciliação.

Sempre haverá uma vontade de consertar os relacionamentos, mesmo que eles estejam bastante destruídos, mas primeiro todos precisam dar um passo para trás para tentar entender por que isso aconteceu.