PT de Santo André sugere ingratidão de Eduardo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 00:01



O PT de Santo André sugeriu que o vereador petista Eduardo Leite é ingrato com a militância do partido ao se negar a fazer oposição ao governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Recentemente, a direção da legenda decidiu advertir o parlamentar e pedir retratação pública dos elogios proferidos à gestão tucana.

Na carta em que formaliza a punição a Eduardo, o PT andreense envia recado ao parlamentar, que disse que “é difícil fazer oposição a um prefeito que acerta em muitas medidas” e que fez composição com a base governista para reeleger o tucano Pedrinho Botaro presidente da Câmara. No documento, o PT lista 13 motivos para convencer o vereador petista de assumir postura crítica ao governo Paulo Serra. A maioria dos pontos questiona o modelo de concessões de serviços então geridos por autarquias municipais, como a transferência do abastecimento de água e saneamento ambiental das mãos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

“Em nenhum momento, o PT orientou seus vereadores a praticar uma oposição cega e inconsequente. Portanto, estranhamos essa fala de Eduardo Leite. O PT nunca agiu dessa forma durante os governos aos quais fizemos oposição. Nunca deixamos de apoiar ações que beneficiassem a população. Afinal, nem mesmo o mais antipopular dos governos faz maldades o tempo todo”, diz trecho da carta, que ainda cita ausência de iniciativas que nasceram em governos petistas, como o orçamento participativo e diz que Eduardo colocou o prefeito “quase que em um pedestal” e diz que o tucano “comunga com os desmandos do governo do presidente Jair Bolsonaro”.

O recado conclui que o mandato de Eduardo é resultante do quociente eleitoral conquistado pela “soma dos esforços coletivos e individuais de todos aqueles e aquelas que se dispuseram a formarem a chapa”. “Os mandatos servem como instrumento de luta, resistência e defesa incessante de nossas bandeiras, fundamentalmente da classe trabalhadora, oprimida, excluída e alijada de seus direitos”.