Líder de voto na região, Danilo quer pautar grandes temas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 00:01



Campeão de votos no Grande ABC em 2020, o vereador Danilo Lima (PSDB), de São Bernardo, avisou que pautará seu mandato em busca de destravar grandes temas, inclusive regionais.

Em visita ao Diário, Danilo comentou que tem em mente liderar debates para destravar o BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), despoluir a Represa Billings e pleitear uma universidade estadual na região. “Vou propor aos meus colegas para que esses grandes temas tenham adesão coletiva. São causas do Grande ABC, não do Danilo Lima”, discorreu ele, líder do PSDB na Câmara.

“Sei que como mais votado da cidade tenho mais responsabilidades, mais olhares ao meu mandato. A minha primeira missão será a de cumprir o que prometi em campanha, que é a de ser um vereador presente, de fácil acesso ao povo. Em segundo lugar, quero usar meu trabalho para fazer com que a Covid-19 vá embora. Mas passando esse período, é necessário pautar grandes temas. Nossa região é uma das maiores do País”, comentou o tucano, que diz querer defender ações pró-sustentabilidade.

Danilo é primo do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), e tem boa relação com o prefeito Orlando Morando (PSDB). Ele citou querer utilizar esse canal de diálogo com a dupla para avançar as discussões propostas. “Realmente existe esse facilitador.”

Aos 40 anos, Danilo estreia na Câmara depois de ter obtido 8.930 votos. Ele ingressou para a política, de fato, em 2017, quando foi convidado por Marcelo para ser diretor de departamento na Secretaria de Serviços Urbanos, administrada pelo vice. Até então, ficava à frente dos negócios empresariais da família – estabelecimentos de venda de bebidas, que tiveram início na região do Grande Alvarenga. E acompanhava, a distância, a atuação política do primo, que foi vereador por dois mandatos.

“Tenho o Marcelo e o Orlando como meus espelhos. Evidentemente que tenho meu perfil, minhas ideias, mas ficarei muito grato se, durante minha caminhada, falarem que estou traçando os passos parecidos dos dois”, afirmou.

Sabedor que qualquer declaração pode gerar estremecimentos nos bastidores pelo grau de parentesco com Marcelo, Danilo tergiversou quando questionado se o primo será o candidato à sucessão de Morando. “Eu não conversei com ele sobre isso, ele nunca me falou nada a respeito. Pela capacidade e pelo resultado das urnas, o Marcelo está pronto para disputar o cargo que quiser, assim como o Orlando. Mas acredito que o foco dele é trabalhar pela cidade, ele vive e respira política e quer fazer um excelente segundo mandato. Não pensar nisso (sucessão)."