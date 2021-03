A telefonia passa pela região

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 00:01



Foram seis meses e meio “de árduo e penoso trabalho”, como assinala H. J. English, superintendente da planta da Companhia Telefônica de São Paulo em artigo de três páginas publicado na edição de junho de 1932 na revista Sino Azul.

Maria Claudia Ferreira, do blog Santo André Ontem e Hoje, localizou a revista e divide conosco a sua descoberta.

Sintetizando: Mr. English fez memória em 1932 e Claudia dá sequência a este trabalho de construção da história aqui em Memória, explicando o quê da foto daquelas valetas da Rua Marechal Deodoro, em frente à capela da Boa Viagem, ontem aqui publicada.

UM CABO DE 66 QUILÔMETROS

Texto: H. J. English

A primeira linha telefônica entre São Paulo e Santos começou a ser instalada em junho de 1893, sendo inaugurada em 21 de junho de 1894. Era uma linha simples, de ferro galvanizado. Em setembro de 1894 foram construídos mais cinco circuitos adicionais.

Em 1909 foram instalados entre as duas cidades 24 circuitos, agora metálicos. Número que aumentou para 32 em 1910.

Essas linhas interurbanas ficaram em péssimas condições. Todas as manhãs, às 6h, eram experimentadas, dando geralmente de 50% a 75% de defeito.

O ramal era dividido em três seções, com suas turmas de conservação. Uma pequena tempestade na Serra do Mar era suficiente para deixar interrompidas as linhas, às vezes por vários dias.

No mesmo ano de 1909 a Companhia Telefônica do Estado de São Paulo ganhava uma concorrente, a Companhia Telefônica Bragantina, que iniciou a construção de linhas interurbanas também entre São Paulo e Santos.

W. White Gailey, então superintendente da Telefônica de São Paulo, viaja a Liverpool em busca de equipamentos modernos para fazer face à concorrência e melhorar as condições telefônicas Serra abaixo. Escolhe um cabo composto de 30 pares, que vai se tornar o mais comprido cabo interurbano da América do Sul, com 66 quilômetros.

Nota – Agora era instalar o equipamento, o que veremos amanhã.

Diário há meio século