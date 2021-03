07/03/2021 | 13:10



Os rumores sobre a entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry com Oprah Winfrey continuam! Desta vez, segundo o jornal Daily Mail, a família real teme que a Duquesa de Sussex revele uma suposta rixa com a cunhada, Kate Middleton.

Fontes afirmam que a última carta de Meghan seria contar os detalhes de seu relacionamento com Kate, o que poderia causar problemas para a monarquia britânica.

No entanto, de acordo com uma fonte da entrevista de Oprah, a esposa do Príncipe Harry tem apenas palavras amáveis para dizer sobre o príncipe William e Kate Middleton. Recentemente, Meghan Markle foi acusada de praticar bullying com ex-funcionários, no período em que ainda fazia parte da Família Real.