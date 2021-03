Gloria Maria entra na onda dos fãs e faz piada sobre a sua idade

07/03/2021 | 11:10



Você já deve saber que Gloria Maria não revela a idade que tem para ninguém, não é mesmo!? E a jornalista usou as suas redes sociais no último sábado, dia 6, para fazer alguns comentários sobre as brincadeiras que estão rolando sobre o dia em que ela vai ser vacinada contra o novo coronavírus.

O calendário de vacinação nos revelará um dos maiores mistérios da humanidade: a idade de Gloria Maria, escreveu um seguidor.

Quero ver quem vai conseguir fotografar a Gloria Maria tomando a vacina, desafiou outro.

Tô aqui de boa, só esperando a Gloria Maria se vacinar para finalmente eu descobrir a idade dela, contou um fã.

E depois de compartilhar essas mensagens, Gloria Maria mostrou um super bom-humor e comentou sobre na legenda da publicação:

Só o humor salva!! kkkk e eu achei que só eu estava sonhando com a hora de me vacinar! Então vamos lá. Estou pensando num prêmio bacana para quem conseguir me fotografar vacinando. Vamos lá? Todo mundo atento e me acompanhando? Amo você!

Que fofa, né!? Lembrando que a apresentadora foi afastada recentemente do Globo Repórter por conta da nova taxa alta de contaminação do novo coronavírus e porque ela é do grupo de risco.