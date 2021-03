Impacto da indústria da defesa na região pode atingir até R$ 16,5 bi

Soraia Abreu Pedrozo

07/03/2021 | 00:01



O impacto da indústria da defesa no Grande ABC pode chegar a até R$ 16,5 bilhões em quatro anos. O montante equivale a 13,4% do PIB (Produto Interno Bruto) estimado para o Grande ABC em 2020, de R$ 123,2 bilhões, conforme cálculos do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano).

A projeção de movimentação da economia da região pelo setor da defesa foi realizada com base nos números do Projeto Gripen, que contempla a aquisição, até 2024, de 36 aviões-caças pela FAB (Força Aérea Brasileira), a fim de renovar a frota para executar a defesa e segurança das fronteiras nacionais. Deste total, 15 modelos (42%) serão montados inteiramente no Brasil. O contrato, de 39,3 bilhões de coroas suecas, perfaz total estimado de US$ 4,67 bilhões (R$ 26,5 bilhões), dos quais US$ 1,95 bilhão (R$ 11,1 bilhões) será gerado no Brasil. Ou seja, este é o valor estimado da produção dos caças no País, mas como a indústria aeronáutica se concentra em São Paulo, os ganhos derivados destes US$ 1,95 bilhão estarão concentrados no Estado.

Não foram incluídos nos valores as aeronaves feitas parte lá e parte aqui porque há custos de logística envolvidos entre São Bernardo, onde está a SAM (Saab Aeronáutica Montagens), Gavião Peixoto (Interior), onde será feita a montagem dos caças pela Embraer, e Linköping, cidade sueca onde são montados os aviões.

Os cálculos foram feitos a pedido do Diário pelo pesquisador do Conjuscs e gestor do curso de ciências aeronáuticas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Volney Gouveia, que também é autor do livro A economia do transporte aéreo. O especialista pondera, no entanto, que insuficiência de dados e a não divulgação de informações pelas empresas – que as julgam estratégicas – levaram à realização de estimativa com base nos dados divulgados pela imprensa e órgãos oficiais. “Com base nesses números, métodos de estimativa dos efeitos multiplicadores da produção sobre a renda de um conjunto de atividades econômicas foram utilizados”, explica Gouveia.

O voo inaugural do avião caça Gripen E no céu brasileiro, em setembro do ano passado, foi o gatilho de importante capítulo no desenvolvimento da indústria da defesa e na região, onde está a SAM, fábrica de aeroestruturas que começou a operar em julho de 2020. Em dezembro, foi entregue sua primeira encomenda, o cone de cauda e, na semana passada, foi anunciada a segunda, o par de freios aerodinâmicos – leia abaixo entrevista com Ola Rosén, diretor de operações da SAM.

Informação divulgada pela Saab no Senado à época da assinatura do contrato, em 2013, era a de que o Brasil seria parceiro do Gripen NG e teria “até 40% do desenvolvimento e até 80% da produção de estruturas com exclusividade mundial”. Neste sentido, Gouveia estimou os impactos para diferentes cenários de produção de parte do Gripen pela SAM: 20% e 80%.





REFLEXOS NA REGIÃO

Em um cenário mais conservador, a produção de 20% de US$ 1,95 bilhão no Grande ABC pode ter impacto global (portanto, em quatro anos) de US$ 730 milhões (R$ 4,16 bilhões), dos quais a indústria poderia responder por US$ 556 milhões (R$ 3,14 bilhões) ou 76% do total, seguida pelo segmento de serviços, com US$ 161 milhões (R$ 911 milhões) ou 22%. Tais valores se referem aos impactos nos diversos segmentos produtivos na região.

O pesquisador afirma que, caso consideremos o número da própria Saab, de 80% da produção dos componentes do Gripen, os efeitos serão mais expressivos: US$ 2,9 bilhões (R$ 16,5 bilhões) no período 2020 a 2024, com o setor da indústria podendo responder por US$ 2,2 bilhões (R$ 12,5 bilhões) e, o de serviços, US$ 640 milhões (R$ 3,6 bilhões). “No entanto, avalio esses números muito otimistas. Até porque existe uma cadeia de suprimentos bastante consolidada pelo Interior de São Paulo, que compete diretamente os investimentos com a região do Grande ABC.”

