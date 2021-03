Com 3 jogadores isolados, técnico aguarda testes de covid-19 para definir a Ponte

02/03/2021 | 19:25



O técnico Fábio Moreno aguarda os resultados dos testes de covid-19 para definir qual será a escalação inicial da Ponte Preta contra o Santo André, nesta quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Paulistão.

Desfalques no empate com o Novorizontino, por 1 a 1, após apresentarem sintomas gripais, os goleiros Ygor Vinhas e Guilherme, além do volante Barreto, cumprem isolamento e foram testados novamente, assim como todo o elenco.

Mas mesmo se o resultado for negativo, os três dificilmente vão para o jogo, já que não treinaram durante a semana por conta do isolamento. Assim, a tendência é que o time da estreia seja mantido por Fábio Moreno.

Se não houver alterações, a Ponte enfrentará o Santo André com: Luan; Apodi, Ednei, Ruan Renato e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli e Camilo; Moisés, Pedrinho e Paulo Sérgio.

A Ponte Preta divide a vice-liderança do Grupo B do Paulistão com o São Paulo. A Ferroviária está na ponta, com três pontos, e o São Bento, zerado, é o lanterna.