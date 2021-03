Grande ABC chega a 132.222 infectados e 4.614 mortes

da Redação



02/03/2021 | 00:15



O Grande ABC registrou nas últimas 24 horas 550 novos casos de Covid e 31 mortes em decorrência da doença. No total, a região soma 132.222 pessoas infectadas e 4.614 mortes em decorrência das complicações causadas pelo novo coronavírus. Mais de 121 mil pessoas já se recuperaram. A região tem 88% dos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) ocupados (leia mais sobre isso na página 3).

No Estado de São Paulo são 2.044.699 casos confirmados e 59.546 vítimas fatais. Do total de pessoas infectadas pelo vírus, 1.830.423 já se recuperaram. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 74,3% na Grande São Paulo e 73,2% no Estado.

O Ministério da Saúde registrou ontem 10.587.001 de casos confirmados da Covid-19, sendo 35.742 computados apenas nas últimas 24 horas. Foram confirmadas mais 778 mortes, com 255.720 no total. Entre as pessoas que se contaminaram, 9.457.100 já estão recuperadas.