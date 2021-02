Boas notícias! Cachorros de Lady Gaga são recuperados dois dias após sequestro

27/02/2021 | 12:10



Lady Gaga já pode comemorar! Segundo informações do site norte-americano People, os dois cachorros da cantora, que foram sequestrados recentemente, foram encontrados em perfeito estado pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos.

- Posso confirmar que os cães foram localizados e estão seguros, relatou o Capitão Jonathan Tippet.

Os animais foram levados até à delegacia por uma mulher, que não foi identificada pela imprensa. Ela compareceu ao local com os cãezinhos por voltas das 18 horas da última sexta-feira, dia 26 (23 horas no horário de Brasília). Embora não tenha ficado claro como a mulher conseguiu obter os pets, ela parece não ter nenhum envolvimento com o crime que ocorreu na última quarta-feira, dia 24.

Um representante de Gaga e um detetive também foram à delegacia para confirmar a identidade dos cachorros. Atualmente, a cantora e atriz está na Itália filmando o seu novo projeto.

Mais boas notícias

Como você viu, os cachorrinhos foram sequestrados enquanto passeavam com o cuidador Ryan Fischer, que levou um tiro no momento do roubo. Felizmente, ele está se recuperando e não corre risco de vida. Ao TMZ, a família de Ryan declarou o seguinte:

- Ryan está recebendo um cuidado extraordinário no hospital agora, e os médicos esperam que ele se recupere totalmente. Não temos como agradecer o suficiente por todos os atendentes, enfermeiras e médicos que trabalharam tão duramente para cuidar de Ryan.

Lady Gaga também foi mencionada pela família do cuidador de cães.

- Claro, também gostaríamos de agradecer Lady Gaga, que não mostrou nada menos que amor e preocupação por Ryan e nossa família desde o começo. Ryan ama Gustavo e Koji [os animais sequestrados] assim como Lady Gaga.

Não foi um caso isolado

Ainda de acordo com o TMZ, os roubos de buldogues franceses estão aumentando nos últimos meses. Como essa raça costuma valer muito dinheiro, esses animais viraram um alvo fácil dos ladrões. Além disso, o problema é agravado pelo fato dos cães serem tão amigáveis â??â??que pulariam no carro de um estranho sem problemas. Com isso, especialistas aconselham os donos a colocarem um microchip nos pets, para que eles possam ser identificados mais facilmente em situações como essa. E aí, anotou a dica?

Lembrando que o suspeito de ter levado os cachorros de Lady Gaga continua solto e procurado pela polícia.