Nego Di publica vídeos no hospital e dispara: -Fizeram feitiço?

26/02/2021 | 14:10



Eita! Nego Di usou o Instagram Stories para revelar que foi parar no hospital depois de ter uma intoxicação alimentar. O ex-BBB, ainda no hospital, brincou dizendo que estava lá depois de seu time ter perdido a final do Campeonato Brasileiro:

- Olha o que vocês fizeram comigo, cara. Time nojento, time podre. Só me dá tristeza nessa minha vida. Olha o estado que eu tô. Querem acabar comigo. Querem me botar numa gaveta. Não aguento mais, tudo dando errado pra mim. Fizeram feitiço?

Nesta sexta-feira, dia 26, algumas horas depois de deixar o hospital, Nego Di explicou o motivo de ter ido até lá:

- Eu comi um lanche ontem de fast food, porque aqui está tudo fechado, não tem restaurante, não tem nada. Lockdown. Acabei comendo um lanche, passei mal, tive uma intoxicação alimentar. Não sei qual foi o problema ainda, se foi problema do armazenamento dos condimentos, só sei que passei mal. Uma dor no estômago de uma maneira que nunca senti, por isso eu tava no hospital.

Nego Di participou do BBB21 e foi eliminado com 98,76% dos votos.