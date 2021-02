25/02/2021 | 09:44



Os juros futuros começam a quinta-feira (25) em leve alta, acompanhando o avanço do dólar ante o real e dos juros dos Treasuries em meio ainda à expectativa com o leilão de LTN, NTN-F do Tesouro (11h). Em segundo plano ficou o IGP-M de fevereiro, segundo traders. Analistas também citam como negativos o adiamento da votação da PEC Emergencial, com possibilidade de fatiamento, deixando as contrapartidas com corte de gastos para depois. Às 9h10, o DI para janeiro de 2027 subia para 7,74%, de 7,69% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 ia para 5,33%, de 5,30%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava em 3,53% de 3,52% no ajuste de quarta-feira.