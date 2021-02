Ramalhão descobre que ainda pode ir à Copa do Brasil

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 00:01



O Santo André descobriu ontem que ainda tem chances de disputar a edição deste ano da Copa do Brasil. No entanto, para que isso aconteça, o Ramalhão precisará torcer por combinação de resultados nos jogos de hoje, pela última rodada do Brasileirão. Em resumo, os andreenses precisam que o Corinthians termine na nona colocação, assim garantindo vaga diretamente à terceira fase da Copa do Brasil e, possivelmente, abrindo espaço para a equipe do Grande ABC, a próxima na fila de classificação via Paulistão-2020.

O Timão, entretanto, desafiará o Inter, em Porto Alegre. Também lutam por esta nona colocação o Athletico-PR (atual nono colocado, com 50 pontos), que pega o Sport, o Red Bull Bragantino (11º, com 50), que recebe o Grêmio, e o Ceará (12º, com 49), que joga em casa contra o Botafogo.

Enquanto aguarda esta situação toda, o Santo André se prepara para a estreia no Paulistão, domingo, contra o Santos, em jogo que deverá ser antecipado para as 19h em razão do toque de recolher.