Patriani arremata área que pertenceu à Fiação Tognato

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 00:54



A Construtora Patriani ofereceu lance único em uma das três áreas remanescentes de espaço verde na região central de São Bernardo. A incorporadora se comprometeu a pagar R$ 34,8 milhões por terreno de 8.590 metros quadrados na Rua Doutor Marcel Preotesco, local que pertenceu à antiga Fiação e Tecelagem Tognato.



O governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) colocou para leilão três áreas que foram de propriedade da Tognato e que foram incorporados à municipalidade como forma de abatimento de dívidas. Duas não atraíram interessados formais.



A Patriani é empresa do ramo imobiliário e, portanto, deve construir prédios em um local que apresenta saturação urbanística. Nos arredores há dezenas de torres de apartamentos residenciais, fato que contribui para a formação de trânsito nas avenidas Aldino Pinotti e Pereira Barreto – esta via de acesso a Santo André.



A equipe do Diário questionou a Prefeitura sobre os impactos viários caso a Patriani resolva erguer conjuntos residenciais. Também indagou se a administração exigiu contrapartidas urbanas – como abertura de ruas, por exemplo – dentro das negociações. Nenhuma dessas perguntas foi respondida. O governo Morando se limitou a dizer que “alienação cumpriu a legislação vigente”.



O terreno é vizinho à área que receberá uma unidade do grupo supermercadista Bem Barato. A rede comprou o espaço por R$ 42 milhões em meio a polêmica transação – a supressão de vegetação foi questionada na Justiça, que autorizou a construção do supermercado.



Grupo de moradores do local ingressou na Justiça contra a venda do restante dos terrenos, alegando que a Prefeitura tinha planejamento inicial de construir amplo parque. A liminar ainda não foi analisada.