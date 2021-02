Atila é nomeado na Câmara de SP e terá salário maior de quando era prefeito

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 09:10



Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) foi contratado para trabalhar na Câmara de São Paulo. O socialista teve a nomeação confirmada no Diário Oficial do Município de terça-feira (23) para ser assistente especial legislativo no gabinete de liderança de representação partidária. Terá salário bruto inicial de R$ 19.085,82, quantia superior à que recebia quando administrou Mauá – tinha vencimento bruto de R$ 18.576,09.

A despeito de estar no PSB, Atila ficará no bloco formado pelas siglas Podemos, Solidariedade e PP. A indicação foi patrocinada pelo vereador Sidney Cruz (SD), que está em seu primeiro mandato no Legislativo paulistano. Cruz obteve 17.899 votos.

“Não tem relação partidária. Eu recebi um convite do Sidney, que é meu amigo, para ajudá-lo em seu mandato na Câmara. Tenho experiência como vereador (em Mauá, ficou dois mandatos na casa), como deputado estadual (entre 2015 e 2016) e como prefeito. O Sidney foi destacado para participar da comissão de finanças e orçamento da Câmara, uma função que exige conhecimento da área legislativa e da área executiva. Vou para agregar”, comentou Atila.

Atila perdeu a reeleição em novembro do ano passado para Marcelo Oliveira (PT). Desde então, tem centrado atuação política como oposição ao petista, em especial com vídeos em redes sociais e com questionamentos à atuação do sucessor no combate à Covid-19 no município.

O socialista trabalha nos bastidores para lançar candidatura a deputado no pleito do ano que vem. Não há definição de qual casa legislativa ele buscará. Há também possibilidade de Atila deixar o PSB, partido no qual se filiou em 2016 para concorrer à Prefeitura de Mauá – à ocasião com sucesso. Dentro do grupo ligado ao ex-prefeito sobram críticas ao abandono político de Atila durante a eleição do ano passado.

Houve afastamento da cúpula estadual da legenda com Atila depois de o ex-prefeito ter sido preso em duas oportunidades, durante o mandato, nas operações Prato Feito e Trato Feito, ambas deflagradas pela PF (Polícia Federal). Atila foi acusado pela PF de liderar esquema de desvio de dinheiro público de contratos da merenda escolar e de pagar, com recursos ilícitos de empresários, mensalinho aos vereadores da cidade. Ele nega todas as acusações e conseguiu, no STF (Supremo Tribunal Federal), reverter as prisões.

Dentro da estratégia eleitoral, estar próximo de Sidney Cruz pode favorecer Atila. Isso porque o vereador paulistano da Capital tem boa atuação junto ao bairro da Pedreira, região de divisa com Diadema, já no Grande ABC.