Sindicato realiza protesto em diretoria de ensino de Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 15:41



Representantes da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) da subsede de Mauá realizam na tarde de hoje protesto na Diretoria Regional de Ensino da cidade, que também é responsável pelas escolas de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Os conselheiros da sub-sede são professores da rede nas três cidades, que conta com 104 escolas estaduais, e divulgaram dados de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 nos três municípios.

Segundo levantamento da Apeoesp, são 15 funcionários entre professores e demais servidores em 18 escolas que foram contaminados e outros dez casos aguardando resultados de exames.

A alegação é que as contaminações ocorreram após a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede, que no Grande ABC, com exceção de São Caetano, ainda não estão recebendo alunos, mas as equipes das escolas estão indo às unidades escolares desde o dia 29 de janeiro.