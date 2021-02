Obituário - 23 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Lindonesa Izidora Martins, 95. Natural de Araras (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agostinho Sidonio Gonçalves, 87. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Henrique da Silva, 84. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Filomena Pereira, 79. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Melquisedeque Vicente de Aquino, 77. Natural do Distrito de Tejipió, no Recife (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Martins, 75. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvador Antonio Viaro, 73. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Orfeu Malago, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Lourenço de Oliveira, 67. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Valdi de Macedo, 62. Natural de Independência (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandy Rodrigues Santana, 61. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Centro de Ibitiara (Bahia). Pedreiro. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Ibitiara (Bahia).

Luiz Carlos Borges, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Funcionário público. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Freitas, 53. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia no Jardim São Gabriel, em São Paulo, Capital. Representante comercial. Dia 20, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Letícia do Nascimento Ribeiro, 52. Natural de Colorado (Paraná). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Iracema Yoshimura, 92. Natural de Brodowski (São Paulo). Residia na Vila Vera, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Euridice Ivone Zanon, 79. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Franca, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Pietri Reingard, 77. Natural da Polônia. Residia no bairro Planalto, em Vinhedo (São Paulo). Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Mauro Fernandes de Oliveira, 73. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Dirceu da Silva, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Marisa Lopes, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Leonardo Barbagallo, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Capim Azevedo, em Ibiúna (São Paulo). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Claudio Woizella, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Golfinho, em Caraguatatuba (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Diego Henrique Silva, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

João Inácio, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Eulina Gomes de Oliveira, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 19. Cemitério Municipal.

Divanir Leite Lopes, 80. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Pongai (São Paul).

Teresa de Lima Guimarães, 75. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Acelino Pereira de Carvalho, 74. Natural de Mombaça (Ceará). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 20, em Diadema. Vale da Paz.

José Alves da Rocha, 68. Natural de Carangola (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Ivan Marcos de Lima, 61. Natural de Queimadas (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Odenil Figueiredo, 60. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Arnaldo Andrade de Almeida, 59. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria Marques Frois Csta, 60. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Parque da Esperança, em Almenara (Minas Gerais).

Cássio Moura Sousa, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



M A U Á

Antonia Rosa Pinto Firmino, 79. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

José Tomé da Silva, 78. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Roldão Correia da Silva, 74. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Núcleo Sampaio Vidal, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Alves de Almeida, 74. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Judite Dias, 73. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Miguel, 68. Natural de Santo André. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Lúcia Maria da Silva, 64. Natural de Barra de São Francisco (Espírito Santo). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Creuza Rodrigues Nogueira da Silva, 60. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Cleusa Aparecida Sivelo Gualberto, 59. Natural de Lobato (Paraná). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Maria Emilia Majolo, 59. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Selma Ribeiro, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Raimundo Fernandes, 54. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

José Fernand Marques Francisco, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Julio Cesar Domingos, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Jean Rafael de Lima, 26. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Bruno Costa de Oliveira, 24. Natural de Mauá. Residia no jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José de Freitas Vitorino, 69. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Artur Bianchini, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Autônomo. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Izabel Nunes Barbosa, 83. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Parque Rio Grande, em Santo André. Dia 18, em Mauá. Cemitério São Sebastião.