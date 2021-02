Andréa Nóbrega chora ao revelar que seu filho contraiu a Covid-19: - A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente

20/02/2021 | 14:11



Andréa Nóbrega revelou durante entrevista ao canal de youtube da jornalista Lisa Gomes, o Lisa, Leve e Solta, que está passando por um momento familiar difícil: seu filho, João Victor, testou positivo para o novo coronavírus e está isolado dentro de casa.

O rapaz, fruto de seu relacionamento com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, viajou com alguns amigos para Fernando de Noronha e passou a apresentar os sintomas da doença cerca de 12 dias após voltar para casa. Andréa conta que João está isolado em seu quarto, sem contato algum com a família:

- A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Infelizmente o João Victor pegou covid. Ficou preso em casa durante [o ano de] 2020 inteiro e agora em 2021, jovem né, ele e os amigos [deram] uma saidinha aqui, [fizeram] uma viagem ali e está com covid. Está num quarto, não pode sair, não posso vê-lo, não posso cuidar, não posso entrar, a comida é deixada na porta, está uma dificuldade, está isolado.

A ex-A Fazenda 11 ainda ressalta a dificuldade que está enfrentando como mãe por não poder cuidar de João durante esse período:

- Eu sempre fui um grude com meus filhos, então imagina pra mim como está sendo. Eu não posso chegar perto dele. Os jovens não acreditam, mexe com toda uma estrutura de uma família.

Ao longo da conversa, Andréa deu a entender que os jovens não tomam as precauções necessárias e ressaltou que o cuidado em sua casa é redobrado graças à presença de sua mãe, que tem 89 anos de idade e é do grupo de risco. Maria Fernanda, irmã gêmea de João, não está na casa.

Visivelmente abalada, Nóbrega revelou que a saúde do filho é estável, mas admitiu que tem medo de que o quadro piore:

- Eu fiquei com medo [de perdê-lo para a covid]. Porque a gente vê na televisão jovens morrendo. [É difícil] não poder pegar, não poder cuidar. Ele tem que ficar ali [em isolamento] até o dia 23. Vai fazer 4 tipos de exames, está tomando remédio e depois desses exames que ele vai poder sair. Ele não está [com dificuldade de respirar], só febre.