20/02/2021 | 10:00



O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado, 20, em Campinas (SP), da cerimônia de entrada de novos alunos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). O chefe do Executivo está acompanhado dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além do filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal. Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda nesta tarde. A previsão de chegada é às 16h.