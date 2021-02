Obituário - 20 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

20/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Divino Peigo, 94. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Maria Pereira de Camargo, 85. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Liberato de Souza, 85. Natural de Parnamirim (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Sousa da Silva, 84. Natural de Angra dos Reis (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Bezerra de França, 82. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardi, Alto Paulistano, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Alves de Araujo, 75. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euripedes Neves de Souza, 74. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Nunes Flores, 74. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria dos Anjos Vassalo Martins, 73. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Marques, 69. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson de Jesus, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 17, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Amélia Modesto Perico, 93. Natural de Salto (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Nair Rossetto Maffei, 93. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (São Paulo).

Ignez Fontanesi Rossi, 91. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Phoenix.

Joaquim Mendes da Silva, 88. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

João Pedroza da Silva, 81. Natural de Calçado (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Miguel Duran Vieites, 77. Natural da Galícia, Espanha. Residia em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Edizia Ribeiro da Silva, 74. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Maria Clarinda da Silva Singh, 74. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



Francisco Pereira dos Santos, 74. Natural de Araçoiaba (Ceará). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Severino Inácio da Silva, 73. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Dina Helena Casonato Fernandes, 72. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Milton Ferreira, 72. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Zélia Jerônimo, 71. Natural de Natividade da Serra (São Paulo). Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Noélia Alves Ribeiro, 69. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Alam Alves Rodrigues, 63. Natural de Barreiras (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Parque dos Pinheirais.

Flávio Alves dos Santos, 63. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Olinda dos Santos Barilli, 96. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mercedes Pascoalin, 77. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cícero Souza da Silva, 47. Natural de Mortugaba (Bahia). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Eliza Lima dos Santos, 88. Natural de Mucugê (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal.

Maria da Glória Chagas de Jesus, 69. Natural de Ibiquera (Bahia). Residia em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.

Elizete da Silveira Movio, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

José Roberto de Souza, 64. Natural de Cotia (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

José Carlos Antonio, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Clodoaldo José da Silva, 49. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Arnaldo Rosa de Sousa, 48. Natural de Demerval Lobão (Piauí). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Jéssica Alzenir da Rocha, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Cemitério Municipal.



M A U Á

Acy Francisco da Silva, 90. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Lázara de Castro Schleier, 83. Natural de Cana Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Alberto Raimundi, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Elio Lopes Ventura, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Geraldina da Silva, 77. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Dores Fortunato Santos, 75. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

João Benedito Paulo, 73. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Rodrigues Vieira, 73. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Antonio Silvério, 69. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Iraci da Silva do Nascimento, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Cláudia Aparecida da Silva Meireles, 58. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Lindalva Rodrigues da Silva, 47. Natural de Princesa Isabel (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Vanusa Silveira Pinho, 43. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Adriano Gomes da Silva, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Alexsander Rodrigues da Silva, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Natanael dos Santos Alves, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Soares da Silva, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Adélia Ferreira da Costa, 82. Natural de Duas Estradas (Paraíba). Residia na Vila Marcos, em Rio Grande da Serra. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Sebastião.