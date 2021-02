Sarah é a nova líder da semana no BBB 21

19/02/2021 | 08:11



Tiago Leifert abriu a comunicação com o público de casa na última quinta-feira, dia 18, para comentar sobre as novas regras da semana no Big Brother Brasil 21 por conta da prova do líder.

Karol Conká que foi a última líder da semana teve a possibilidade de vetar um participante e ela ficou entre Sarah e Juliette, e acabou vetando mesmo Juliette para esta prova. O apresentador comentou que mesmo vetada na prova do líder, a sister já tinha uma vaga garantida para a prova do anjo que acontece na próxima sexta-feira, dia 19.

A prova que estava bem difícil exigia um pouco de atenção e fôlego dos brothers que foram divididos em dois grandes grupo - vermelho e azul. Eles tinham que enfrentar água, slime e até uma piscina de bolinha no campo de prova onde eles precisavam encontrar alguns desodorantes correspondentes com os pedidos que a produção passou em um vídeo anteriormente.

E como foi avisado, não teria desodorante suficiente para todos os jogadores o que acabava o eliminando da rodada. Quem acabou classificando na primeira rodada foram: Gilberto, Sarah, Viih Tube, Arthur, Caio, Rodolffo, Fiuk e Thais. Em seguida a prova foi reiniciado com um novo objetivo de buscar uma nova linha do desodorante e apenas: Sarah, Fiuk, Caio e Gilberto foram classificados.

Entre esses quatro finalistas apenas um seria o líder, mas Tiago Leifert deixou claro para o público de casa que esses três que sobrariam teriam que escolher em um acordo quem eles indicariam para o paredão. Sarah acabou vencendo a prova e o trio: Fiuk, Caio e Gilberto vão ficar com a difícil escolha de indicar alguém na próxima terça-feira, dia 23.

E agora, quem será que o sister vai indicar?