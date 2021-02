Romu apreende adolescente com 259 papelotes de drogas

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 07:00



A Romu (Ronda Ostensiva Municipal de São Bernardo) apreendeu, na manhã de ontem, um adolescente de 15 anos envolvido no tráfico de drogas, no bairro Ferrazópolis. O menor, que confessou o crime, foi flagrado carregando uma sacola com 259 papelotes com substâncias ilícitas, entre elas crack, maconha e cocaína.

O flagrante ocorreu na Rua Regente Lima e Silva, por volta das 6h30, enquanto equipes da Romu realizavam patrulhamento ostensivo na região para coibir ocorrências criminais no entorno de pontos de ônibus, por meio da Operação Parada Segura.

Ao avistar a viatura da corporação, o menor infrator demonstrou nervosismo e tentou fuga em uma região de mata do bairro, porém, sem sucesso. Detido pela equipe, o jovem confessou participar da venda de ilícitos na região e entregou a sacola aos agentes.

Ao todo com o adolescente foram encontrados 120 papelotes de cocaína, 79 de maconha, 60 de crack, além de R$ 45 em espécie.

A ocorrência foi registrada no 6º DP (Distrito Policial) Baeta Neves, de São Bernardo, onde o menor foi apresentado e ficará à disposição da Justiça.