Cássio se incomoda com críticas: 'Tem gente que não fez metade do que eu fiz'

16/02/2021 | 20:48



Criticado por alguns torcedores do Corinthians por sua atuação na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, especialmente no lance do segundo gol do time carioca, Cássio desabafou ao comentar o seu desempenho técnico. Ele até chegou a declarar que aceita as críticas, mas, sem citar nomes, indicou que algumas delas não são bem recebidas.

O goleiro garantiu que as suas atuações não têm fugido de uma normalidade. O desempenho defensivo do Corinthians, porém, é realmente ruim no Brasileirão - em 35 partidas disputadas, já sofreu 44 gols.

"Tem gente que critica e a gente vai olhar e não fez nem metade do que eu fiz. A pessoa não fez e quer se achar no direito. Mas eu respeito todo mundo. Assim como o Corinthians, pode ser que fui irregular, pode ser que tenha tomado gols que antes não tomava, mas não vejo nada de anormal", disse, em entrevista coletiva.

Em décimo lugar no Brasileirão, com 49 pontos, o Corinthians busca uma vaga nas fases preliminares da Libertadores em seus últimos três compromissos. Vai visitar o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, receberá o Vasco, em Itaquera, no domingo, e terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio, na quinta-feira seguinte.

Cássio avaliou a sequência e ressaltou que o time precisa pensar em um jogo de cada vez. "Estamos num momento em que temos nove pontos em disputa, e se conseguirmos os nove aí sim garante por nossas forças, independente das outras equipes, confirmamos a classificação. Temos de ir passo a passo. Primeiro é esse jogo importante contra o Santos, temos de ter todo o cuidado, não tem mais margem para erro, temos 90 minutos para fazer um grande jogo e buscar o resultado", afirmou.