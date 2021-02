15/02/2021 | 11:46



O Equador irá recontar cerca de 6 milhões de votos em 17 de suas 24 províncias a fim de determinar quem participará do segundo turno da eleição presidencial, marcado para abril. Os candidatos Guillermo Lasso e Yaku Pérez concordaram com a recontagem em Guayas e em outras províncias, após uma disputa acirrada pelo segundo lugar. Quem confirmar o segundo posto enfrentará Andrés Arauz, que liderou no primeiro turno ocorrido no dia 7 de fevereiro. Lasso superou o rival na apuração oficial das últimas urnas, terminando com 19,74% dos votos, ante 19,38% de Pérez.