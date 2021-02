Após causar polêmica, Carlinhos Maia diz que não se arrepende de festa na pandemia

15/02/2021 | 10:10



Mesmo com a batata assando, Carlinhos Maia continua não se importando muito com as polêmicas em que vê seu nome envolvido. Para quem não lembra, o humorista promoveu uma festa de Natal na vila em que foi criado, em Alagoas, e mesmo dizendo que seguiria todos os protocolos de segurança por conta do novo coronavírus, as coisas acabaram desandando para o lado dele. Figuras públicas, como Felipe Neto, Felipe Castanhari e Rafinha Bastos, acabaram indo nas redes sociais criticar as ações do comediante, que prontamente começou a responder todos os tweets com muito deboche e ironia. Na época, várias pessoas se infectaram com a doença por conta da reunião.

Meses depois, Carlinhos disse durante o programa A Hora do Faro que não se arrepende do evento. Ao ser perguntado por Rodrigo Faro sobre o assunto, o influenciador digital se justificou dizendo que viu as eleições municipais aglomeradas pelas tampas.

- Eu vi aquela aglomeração toda para eleger esses canalhas e disse: A minha vila já não teve Natal ano passado, é um povo pobre que precisa dessa visibilidade para continuar crescendo. Já que as pessoas não vão deixar de ir para as ruas, vamos fazer uma coisa dentro da lei mesmo.

E não foi só isso. O humorista ainda comentou o convite que recebeu para tomar a vacina contra o novo coronavírus, mesmo não fazendo parte dos grupos que estão sendo vacinados com prioridade no Brasil. O convite que ele diz ter recebido teria sido feito pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, para ser uma das primeiras pessoas vacinadas na cidade.

Segundo ele, o convite seria uma ideia do político para influenciar as pessoas a se vacinarem.

- Muita gente do interiorzão não quer tomar. Os politicamente corretos dos grandes centros acham que é só assim, mas não, a galera do interior, do nordeste tem medo de tudo.

Aliás, tanto Carlinhos quanto o prefeito devem ser intimados pelo Ministério Público do Alagoas para esclarecer esse episódio.