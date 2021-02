Internado, Cesar Filho manda recado sobre notícias falsas sobre estado de saúde e tranquiliza fãs: No caminho da cura e de uma recuperação total

15/02/2021 | 09:10



Desde que anunciaram que contraíram a Covid-19, Cesar Filho e a esposa Elaine Mickely vêm atualizando os fãs sobre como estão, avisando, inclusive, quando o apresentador apresentou piora e precisou ser internado. No entanto, Cesar fez um alerta para os fãs sobre as especulações em relação ao seu estado de saúde, dizendo que não está na UTI e que desde que se internou seu quadro evolui bem.

Por favor, não acredite em todo tipo de notícia. Existe sensacionalismo por parte de alguns. Isso desestabiliza meus familiares e aqueles que gostam de mim. Conforme relatei aqui, na quinta-feira à noite, em virtude de uma alteração importante em meus exames de sangue, o Dr @zeballos59 e eu decidimos pela internação. Viemos então para o @hospitalvilanovastar e fizemos uma nova tomografia do tórax. Foi identificada uma pneumonia bacteriana. Imediatamente recebi um novo antibiótico intravenoso e estou fazendo fisioterapia pulmonar. Além de um controle melhor, com todo o monitoramento de uma equipe excepcional, isso trouxe um conforto para mim e para minha família, principalmente para minha amada, @elainemickely, que também testou positivo e que já nem dormia mais. Ela está ao meu lado o tempo todo!!! Não estou na UTI. Sigo tratamento no quarto do hospital. Se Deus quiser, estamos no caminho da cura e de uma recuperação total. Muito obrigado pelo carinho, preocupação e orações!!!

Nos comentários, Elaine fez questão de comentar:

Graças a Deus meu amor @cesarfilho. Deus é maravilhoso e já te deu a cura! Agora, é se a recuperação total. Sempre juntos, na alegria, na doença, na tristeza, na dor e no amor. Te amoooo.

Aliás, aproveitando que no domingo, dia 14, comemora-se o Valentine?s Day, ela ainda mandou um recado para o marido nas redes sociais:

Juntos sempre, na doença, na alegria, na tristeza, no amor e na dor!!! Hoje foi mais um dia de vitória, cura e muita saúde restabelecida graças a Deus!!! Happy Valentine?s Day. Te amoooo para sempreeeeee meu amor @cesarfilho #happyvalentinesday #meuamor #amorverdadeiro #mylove #love #teamo #cesarfilhoeelainemickely #cesarfilho #elainemickely

Ao receber a homenagem, Cesar respondeu com emojis apaixonados nos comentários e ainda publicou uma foto para ela:

#HappyValentinesDay Minha eterna namorada, @elainemickely. Minha companheira de todos os momentos. O que seria de minha vida sem você, meu amor? Que eu possa sempre te fazer feliz!!! Muito obrigado por ser quem você é, em todos os detalhes. #TeAmoMaisQueTudo #CesarFilhoeElaineMickely #Nanorados #Casal #Amor #Cumplice #Amantes #Casados

Ainda bem que ele está melhor, né?