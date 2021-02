A cada 3 minutos 1 morador é infectado pela Covid na região

Anderson Fattori



15/02/2021 | 00:17



A cada três minutos um morador é infectado pelo novo coronavírus no Grande ABC em 2021. Do dia 1º de janeiro até ontem, as sete cidades da região já haviam computado 23.395 diagnósticos positivos de Covid-19, ou seja, 520 a cada 24 horas. Desde os três primeiros casos da doença, informados pelas prefeituras de São Bernardo e São Caetano no dia 15 de março de 2020, foram 122.608 casos até ontem, com 366 por dia ou um a cada quatro minutos.

Em relação ao número de mortes, neste ano, até ontem, haviam sido computadas pelas sete cidades da região 872 em apenas 45 dias, o equivalente a uma vida perdida para a doença a cada uma hora e 17 minutos. Desde o início da pandemia foram 4.352 óbitos registrados, equivalentes a uma vítima fatal a cada uma hora e 52 minutos.

Os números mostram que a doença está acelerando na região em 2021 e a solução do problema passa pela imunização da população. Os especialistas, porém, alertam para número insuficiente de vacinas disponíveis. O Grande ABC, por exemplo, recebeu até agora 161.321 doses da vacina, mas o último lote que chegou para as cidades, na quarta-feira, dia 10, com 54.101 imunizantes, deve ser utilizado para aplicar o reforço em quem já recebeu a primeira dose. Ou seja, as cidades da região têm capacidade para imunizar, neste momento, 107.220 pessoas, o que representa apenas 3,8% dos 2.807.712 habitantes.

A SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) alerta que a diminuição de casos e mortes só deve ocorrer quanto as cidades conseguirem imunizar boa parte da população. “A imunidade coletiva, ou de rebanho, é obtida quando a maior proporção de indivíduos em uma comunidade está protegida, seja porque teve a doença ou porque foi vacinada. Isso porque, com poucas pessoas vulneráveis, a circulação do agente que causa a doença cai, protegendo de modo indireto aqueles que não estão imunizados. A porcentagem necessária de vacinados para conseguirmos a imunidade de rebanho varia de acordo com a doença e com a efetividade da vacina. Ainda faltam informações sobre qual o percentual exato de imunizados é necessário para a adequada imunidade coletiva contra a Covid, contudo, dada a grande capacidade de contágio do Sars-CoV 2, podemos esperar que seja necessária uma grande proporção”, explica a entidade, em seu site oficial.

Outro ponto levantado pela SBIm é o tempo que demora entre a aplicação da dose e a imunização do indivíduo. “O organismo precisa de tempo para fabricar anticorpos. Estima-se que o potencial completo da vacina seja atingido em cerca de duas semanas após a imunização. É importante lembrar que para as duas vacinas disponíveis no Brasil (Coronavac e Oxford) são necessárias duas doses”, finaliza a SBIm.

GCM estoura festa clandestina com 500 pessoas em Ribeirão Pires

Yara Ferraz

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires encerrou uma festa clandestina que acontecia na noite de sábado no Centro Hípico Amarelinho, localizado no bairro Tanque Caio na cidade. Aproximadamente 500 pessoas estavam no local no momento do flagrante.

De acordo com informações da Prefeitura, o responsável pela festa foi identificado e multado. Os participantes deixaram o local em que a festa era realizada sem que fosse registrado nenhum tipo de confusão.

“A Guarda de Ribeirão Pires tem trabalhado atentamente para garantir o cumprimento das normas sanitárias, a fim de evitar tumultos e garantir segurança para nossa população”, afirmou o comandante da GCM, Sandro Torres.

No bairro Centro Alto, outro estabelecimento que também estava promovendo uma festa clandestina na noite de sábado foi autuado pela GCM. O local, que não possuía alvará para promover shows, estava lotado e desrespeitava as regras sanitárias de distanciamento e comercialização de bebidas alcoólicas após às 20 horas. Os responsáveis foram multados em R$ 10 mil.

NOVOS CASOS

Ontem, o Grande ABC registrou 529 novos casos de Covid-19, totalizando 122.608.

Foram quatro novos registros de mortes, todos em São Bernardo, totalizando 4.352. Os óbitos são de três mulheres, uma de 63 anos, outra de 64 anos e a terceira, de 90 anos; e um homem, com 74 anos de idade.

A atualização foi feita tendo como base os registros de Santo André, São Bernardo e São Caetano. As demais não divulgaram os números ontem.

Santo André imunizou mais 1.549 pessoas ontem, todos munícipes com mais de 85 anos. No sábado receberam a vacina 2.703, totalizando 4.252 pessoas desta faixa etária imunizados no fim de semana.