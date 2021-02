Equipe de Projota aciona advogados após youtuber acusar cantor de segurar uma faca ao abraçar Lucas Penteado no BBB21

12/02/2021 | 11:10



Eita! A equipe de Projota disse que já acionou os advogados após o youtuber Matheus Mazzafera acusar o cantor de ter segurado uma faca enquanto abraçava Lucas Penteado no BBB21. Em um vídeo, ele aparece falando o seguinte:

- Na hora de o Lucas ir embora, no momento mais fragilizado dele, você, Projota, pegou uma faca na cozinha e ficou segurando. Diz você que era para se proteger do Lucas. Oi? Quem pegou a faca foi você, Projota. Imagina na cabeça do Lucas, coitado, quando ele foi se despedir de você, dar um abraço e você com uma faca na mão. Tem foto e vídeo de você com uma faca na mão abraçando ele com uma faca. Meu Deus do céu, Projota, lixo. Decepção.

Pouco depois, os representantes do cantor no Twitter postaram o vídeo de Matheus e escreveram o seguinte:

Essa situação que o Matheus cita no vídeo NUNCA aconteceu. Já acionamos os nossos advogados, pois essa acusação é gravíssima. Ainda mais vindo de uma pessoa pública que alcança milhões de pessoas nas redes sociais. Aguardamos retratação.

Em seguida, mostraram a montagem que haviam feito em que Projota supostamente aparece com uma faca em mãos e ainda postaram o vídeo do momento.

No próprio post, porém, Matheus pediu desculpas e disse que caiu em fake news:

Eu ouvi um áudio do Projota. No dia seguinte vi uma foto dele com uma faca na mão abraçando o Lucas. Eu acreditei na foto e cai na fake news! Essa foto é FAKE. O Projota nao abraçou o Lucas com a faca na mão.

Que confusão!