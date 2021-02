12/02/2021 | 10:08



A média móvel trimestral do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,70% em dezembro, na série com ajuste sazonal. Em novembro, o indicador havia registrado alta de 1,06% e, em outubro, elevação de 1,35%.

Os dados gerais do índice foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 12, pelo Banco Central.

Bastante observada pelos economistas do mercado financeiro, a média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice.

O porcentual divulgado nesta sexta-feira refletiu a comparação entre o trimestre encerrado em dezembro e o trimestre encerrado em novembro.