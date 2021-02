Mãe de Bruno Gissoni, Felipe e Rodrigo Simas é internada com Covid-19: Num quarto de hospital sozinha com um pouquinho de medo

12/02/2021 | 10:10



Ana Sang, mãe dos atores Bruno Gissoni, Rodrigo e Felipe Simas, está internada com Covid-19. A revelação foi feita por ela no Instagram na noite da última quinta-feira, dia 19.

E de repente achei que sairia ilesa do Covid , mas no fundo sabia que não sou melhor do que ninguém, nem mais forte, nem mais legal! Estamos todos no mesmo barco, atravessando o mesmo mar turbulento!!, disse ela.

Ana ainda afirmou que está sozinha no hospital e com um pouco de medo:

Fui contaminada e achei que também não seria nada, mas aqui estou num quarto de hospital sozinha, com um pouquinho de medo e com saudade dos meus... meus filhos, meus netos... amigos!

Ela tranquilizou os seguidores, afirmando que está bem e foi internada após a realização de alguns exames que mostraram uma alteração no fígado:

Estou bem bem! Tive uma alteração no fígado por conta do excesso de paracetamol (sou alérgica a aspirina e dipirona) que tomei para combater a febre. Acordei com muita febre e vim fazer uns exames e acharam prudente me olharem de perto! Respirei fundo, coração apertou, olho encheu de lágrima, mas tive que me acalmar e o mundo conspirou a meu favor! Minha amiga Drª. Daniela Donadio ficou me acompanhando de longe (SP) e ela que me pediu para vir ao hospital e ela que decidiu pela internação! Tenho muitos amigos, velhos amigos, novos amigos e ganhei de presente da @gaylemendes o Dr. Bruno Mendes, um jovem médico, atencioso, tranquilo e muito querido!

Por fim, ela agradeceu o apoio e pediu orações:

Queria agradecer a todos meus queridos amigos e amigas/irmãs que me enchem de amor e cuidado! Meu amor por vocês!! À minha família, meus filhos, meus netos, meu irmão, minha cunhada (hoje ela até fez uma declaração de coração), meus sobrinhos queridos... obrigada... já já vou pra casa!! Rezem por mim!! Não é brincadeira. Vai passar. Quero ir para casa.