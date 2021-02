Empreendimento imobiliário vai gerar 6.000 postos em Santo André

Da Redação



12/02/2021 | 00:10



A construção de 3.109 unidades habitacionais em Santo André deverá gerar em torno de 6.000 empregos diretos e indiretos pela Construtora Cury. O investimento total, de R$ 621 milhões, será aplicado para erguer os edifícios residenciais em quatro terrenos.

O primeiro, com mais de 12 mil m² (metros quadrados), fica na Avenida Industrial e vai abrigar unidades do Santo André Boulevard. Outra área, de 7.000 m², fica na Avenida Gago Coutinho. O terceiro terreno tem mais de 6.000 m² e fica na Rua Coroados, e, o quarto, com 7.000 m², está localizado na Avenida Industrial.

“Desde o início da pandemia colocamos total atenção na preservação de vidas, na saúde, mas sem nunca esquecer da economia e da importância do emprego na vida das pessoas. Seguimos investindo, buscando parceiros, e abrindo as portas para que a iniciativa privada esteja segura em investir na cidade”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB) após anúncio do investimento, realizado ontem, em seu gabinete.