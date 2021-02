App de namoro vai enviar mil cartas de amor para o espaço; veja como escrever a sua

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/02/2021 | 11:18



O aplicativo de relacionamentos AdoteUmCara enviará mil cartas de amor para o espaço. A ideia é que os românticos de plantão escrevam mensagens que viajarão até a Estação Espacial Internacional (ISS) e retornarão à Terra repletas com a magia do universo. E mais: no final dessa odisseia, a tão amada pessoa destinatária receberá a mensagem na sua caixa de correio.

A ação é aberta a todos e não é preciso ter uma conta no AdoteUmCara para participar. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode enviar a sua carta por meio deste site até 1º de março.

Os participantes poderão compartilhar as suas cartas cadastradas pelas redes sociais em busca do maior número possível de votos. Em seguida, um comitê de especialistas selecionará dentre as mensagens mais votadas as mil que viajarão pelo espaço.

Como será a viagem

Cada carta viajará mais de 100 milhões de quilômetros pelo espaço – o equivalente a uma viagem de ida e volta da Terra até Vênus, o planeta do amor. O envio das cartas será realizado pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, e está previsto para ocorrer em novembro deste ano. O lançamento acontecerá no Cabo Canaveral, base espacial norte-americana de onde partiram os primeiros astronautas em direção à Lua, em 1969.

Durante a viagem, as cartas serão guardadas de uma forma bem particular, para protegê-las do ambiente espacial. Elas viajarão dentro de uma embalagem de 500 gramas, o que representa aproximadamente 0,002% da carga útil do foguete. O papel e a tinta das mensagens devem receber raios ionizantes do sol e, por isso, poderão ser modificados, apresentando uma cor e estado únicos ao retornarem à Terra.

Após seis meses de estadia a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), as palavras de amor voltarão à Terra trazidas pela cápsula Dragon, que cairá no oceano Atlântico e será recuperada por uma equipe especial. Na sequência, as cartas serão, uma a uma, enviadas aos seus destinatários pelos correios.

É importante destacar que, além de não causar danos ambientais por não gerar emissão de CO2, essa missão contribuirá com a pesquisa científica no espaço e o reabastecimento dos astronautas em órbita.