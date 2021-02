Bruno Soares estreia com vitória em duplas no Aberto da Austrália; Demoliner cai

10/02/2021 | 09:02



O tênis brasileiro teve nesta quarta-feira a estreia de dois representantes na chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália. E o desempenho foi de 50%. O mineiro Bruno Soares, que joga ao lado do britânico Jamir Murray, passou pela primeira rodada, mas o gaúcho Marcelo Demoliner, parceiro do mexicano Santiago González, foi eliminado precocemente do primeiro Grand Slam da temporada.

Embalados após conquistarem o título do Great Ocean Road, no primeiro torneio que disputaram desde a volta da dupla, Bruno Soares e Jamie Murray largaram bem em Melbourne. Eles venceram a parceria formada pelo americanos Marcos Giron e pelo britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com as parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Cabeças de chave número 6, o brasileiro e o britânico terão agora pela frente o sérvio Laslo Djere e o italiano Stefano Travaglia, que na primeira rodada eliminaram os convidados da casa Andrew Harris e Alexei Popyrin por 2 sets a 0, com o placar final de 6/3 e 6/4.

Mesma sorte não teve o Marcelo Demoliner. Ele e Santiago González até saíram na frente, mas levaram a virada do salvadorenho Marcelo Arevalo e do holandês Matwe Middelkoop, que marcaram 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (8/6) e 6/3.

Os algozes de Demoliner e González ainda não sabem quem enfrentarão na segunda rodada e esperam pela definição da partida que de um lado tem o holandês Robin Haase e o austríaco Olivier Marach, cabeças de chave número 13, e do outro o sérvio Miomir Kecmanovic e o norueguês Casper Ruud.

MAIS BRASIL - A rodada de quinta-feira terá estreia de mais três tenistas brasileiros nas duplas. Entre os homens, o mineiro Marcelo Melo, que joga com o romeno Horia Tecau, encara os sérvios Filip Krajinovic e Dusan Lajovic e o cearense Thiago Monteiro, ao lado do australiano John Millmann, terá pela frente os argentinos Federico Coria e Diego Schwartzman.

Na chave feminina, a paulista Luisa Stefani joga ao lado da americana Hayley Carter e a estreia delas será contra a parceria formada pelas casaques Elena Rybakina e Yaroslava Shvedova.