No Legislativo de São Caetano, eleição da mesa segue emperrada

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 00:01



Em meio ao imbróglio jurídico envolvendo o comando da Prefeitura de São Caetano, a Câmara também passa por impasses. Na sessão de ontem, os parlamentares tentaram completar os cargos da mesa diretora, mas viram o pleito emperrar de novo.

O governista Marcel Munhoz (Cidadania) e o oposicionista César Oliva (PSD) foram eleitos pelos colegas para os cargos de segundo e terceiro secretários da mesa, respectivamente. As funções estavam vagas em decorrência das renúncias das vereadoras Thai Spinello (Novo) e Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por mais Direitos.

Oliva, no entanto, seguiu o mesmo caminho e também apresentou renúncia ao posto. “Agradeço os votos, mas esse não é meu objetivo no momento”, discursou o pessedista, que apresentou formalmente o declínio no plenário minutos depois do resultado do pleito. O líder do governo, Gilberto Costa (Avante), ironizou o fato de o colega apresentar documento oficial logo após o pleito e criticou a decisão do adversário. “Quem perde é a cidade.”

No caso de Thai, a renúncia demorou. A parlamentar, eleita por partido que tinha candidato próprio na disputa pelo Palácio da Cerâmica (Mário Bohm), se autointitula independente, mas não rejeitou a eleição no dia do pleito. A atitude foi vista como movimento pró-governo. Após pressão de correligionários, Thai declinou.

A decisão de Oliva, no entanto, ainda será analisada pela procuradoria da casa, que não definiu se haverá e quando ocorrerá nova eleição – no mínimo, duas semanas. O presidente do Legislativo são-caetanense, Pio Mielo (PSDB), anunciou ontem que a casa não realizará sessão na próxima semana porque instituiu ponto facultativo na segunda e terça-feira – datas em que seria celebrado o Carnaval, cancelado por causa da pandemia. O expediente só retorna na quarta, após o meio-dia. “Essa medida visa respeitar o distanciamento”, justificou.