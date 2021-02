Geração de empregos em mercado é maior desde 2014

Da Redação



09/02/2021 | 00:10



Os supermercados no Estado de São Paulo criaram 18,7 mil vagas ao longo do ano passado, 46,5% mais do que em 2019. O resultado é o melhor desde 2014, quando o saldo (demissões menos contratações) anual foi de 18,9 mil empregos. Com a pandemia do novo coronavírus, a disseminação do home office e o pagamento do auxílio emergencial, a busca por produtos para cozinhar em casa e reforçar a limpeza elevou a demanda pelos estabelecimentos, o que estimulou admissões e inaugurações.

Os dados são da Apas (Associação Paulista de Supermercados). A entidade informou que não conseguiria desagregar os dados por cidade. No entanto, apenas para citar exemplos, em setembro de 2020 o Nagumo contratou 300 profissionais ao abrir terceira unidade em Santo André. E, em dezembro, o Assaí inaugurou sua décima loja da região, em São Bernardo, e admitiu 279 trabalhadores.

No último mês do ano, aliás, historicamente o melhor mês para a geração de empregos no setor, o varejo alimentar criou 18 mil vagas no País, 76,5% mais que em 2019. No panorama nacional, os supermercados paulistas foram os que mais empregaram, com 4.562 postos, quase o dobro de Minas Gerais (2.449).

Tido como porta de entrada ao mercado de trabalho, o setor emprega no Estado 566,9 mil pessoas. Os dados apontam que as contratações aconteceram em todos os canais de vendas, sendo que na análise do mês os atacarejos conseguiram ficar positivos em 457 postos, o melhor desempenho da década. Os minimercados criaram 687 vagas e, os hortifrúti, 327.