Grande ABC tem 666 oportunidades de emprego

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 15:01



Para quem está em busca de nova oportunidade de trabalho, há 666 vagas disponíveis na região nesta semana. Os salários podem chegar a até R$ 6.000, para analista de suprimentos.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 278 oportunidades, sendo a maioria (160) para auxiliar de limpeza. O atendimento está sendo realizado apenas pelo e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. O candidato deve enviar o currículo, número do CPF e a vaga. <EM>

Em Santo André, são 21 vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), com destaque para oito de costureira. A verificação de vagas pode ser realizada por meio do aplicativo Sine Fácil Trabalhador, portal Gov.br e presencialmente, mediante agendamento telefônico pelo 4433-0776.

Em São Caetano, são 162 vagas abertas. Do total, 70 são de uma empresa terceirizada para cargos de zeladoria e serviços gerais para atender o Hospital São Luiz e ParkShopping São Caetano. O cadastramento é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em Diadema, são 11 vagas, sendo quatro para auxiliar de limpeza. Mauá oferece oito oportunidades, incluindo montador de vidros e soldador. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está com 29 vagas de emprego, entre elas motorista de ônibus, ajudante em metalúrgica, conferente de almoxarifado, entre outros. Quem tiver interesse deve comparecer ao PAT, localizado dentro do Posto Atende Fácil (Avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro). A inscrição também pode ser feita pelo celular, através do aplicativo Sine Fácil.

No PAT de Rio Grande da Serra são 115 vagas, das quais 113 são para atividade temporária. Os interessados devem comparecer, na Rua do Progresso, 700, sendo que serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, a partir das 8h.

A Luandre disponibiliza 83 vagas. Há oportunidades para auxiliar de enfermagem em centro cirúrgico com salários até R$ 2.500, técnico de enfermagem para pronto socorro adulto (até R$ 3.000) e analista de suprimentos, com remuneração de R$ 6.000.

Unipar anuncia programa de estágio com 32 postos

A Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, lançou o programa de estágio 2021, com 32 vagas para as operações das fábricas e escritórios em São Paulo, Cubatão e Santo André. além de Buenos Aires e Bahía Blanca, na Argentina.

A iniciativa vai fornecer instrução prática e aperfeiçoamento profissional aos novos talentos, que contarão com aprendizado técnico e comportamental desenvolvido nas plantas industriais e escritórios da companhia. O programa foi desenhado para conduzir os profissionais por uma jornada de desenvolvimento dentro da companhia.

Os candidatos podem se inscrever até o dia 19, por meio do site https:// portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Unipar_Carbocloro-228. <EM>Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a consultoria responsável pela condução do processo, por meio do e-mail: suporte@across.jobs.